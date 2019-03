O Cruzeiro entra em campo neste domingo (10), para encarar o Tombense, pela 10ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro, defendendo uma invencibilidade eterna nesta Era Mano Menezes, pois nunca perdeu uma partida pelo Estadual, no Gigante da Pampulha, sob o comando do treinador bicampeão da Copa do Brasil.

Se forem considerados apenas os jogos em que foi mandante, o Cruzeiro completa neste domingo seu 20º jogo no Mineirão e o retrospecto é de 16 vitórias e apenas três empates, sendo dois deles em clássicos contra o Atlético.

O único time do interior a tirar ponto do Cruzeiro, dentro do Gigante da Pampulha, é justamente o Tombense, que conseguiu um empate por 1 a 1, em 19 de março de 2017, pela oitava rodada. Este resultado acabou sendo decisivo para que o time de Mano Menezes não conseguisse a primeira colocação, que ficou com o Atlético.

Curiosamente, o primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, sob o comando de Mano Menezes, foi com o time sendo visitante, na primeira rodada de 2017, em 29 de janeiro. O Leão levou a partida para o Gigante da Pampulha de olho na renda da partida. E foi derrotado por 2 a 1.

Considerando este jogo, são 54 pontos conquistados em 60 disputados, com 90% de aproveitameto.

Clássicos

Dos 20 jogos já disputados pelo Cruzeiro no Mineirão, pelo Estadual, com Mano Menezes no comando, seis foram clássicos contra América e Atlético. São quatro vitórias, duas sobre cada rival, e dois empates, ambos contra o time alvinegro.

Curiosamente, dos oito gols marcados, foram cinco de Arrascaeta, que deixou a Toca da Raposa II no início desta temporada vendido ao Flamengo, dois de Thiago Neves e o último deles de Fred, no empate por 1 a 1 com o Atlético, em 27 de janeiro deste ano.

Considerando-se apenas partidas contra clubes do interior, o Cruzeiro de Mano Menezes acumula uma sequência de dez vitórias consecutivas, numa série iniciada com um 2 a 0 sobre o Democrata-GV, na última rodada da fase classificatória de 2017, em 9 de abril. Os gols foram de Dedé e Ábila.

Nos 14 jogos contra equipes do interior, foram quatro goleadas cruzeirenses, sendo a maior delas um 4 a 0 sobre o Uberlândia, no ano passado. As outras três foram por 3 a 0, sendo duas em 2018 e uma em 2019.

Apenas sete gols foram sofridos pelo time de Mano Menezes, nos 20 jogos pelo Campeonato Mineiro, no Gigante da Pampulha, sendo que nas últimas 15 partidas, a defesa foi vazada apenas duas vezes.

TODOS OS JOGOS DO CRUZEIRO, PELO ESTADUAL, NO MINEIRÃO, COM MANO MENEZES NO COMANDO