Na luta para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem mais um duelo importantíssimo para as pretensões do time no torneio.

Em confronto válido pela 29ª rodada da competição, a Raposa encara o Botafogo, nesta quinta-feira (31), às 21h30, no estádio Nilton Santos.

Para tentar ganhar um fôlego no campeonato, o time celeste se apega a um retrospecto recente amplamente favorável contra a equipe carioca.

Nos últimos 10 jogos contra o Fogão, o Cruzeiro somou cinco vitórias, quatro empates e sofreu apenas uma derrota (confira a lista abaixo).

No primeiro turno deste Brasileirão, os times empataram em 0 a 0, no Mineirão, no dia 14 de julho, pela 10ª rodada da competição.

Confronto direto

Além de pôr novamente à prova uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, o confronto desta quarta marca um confronto direto na luta contra o Z-4 do Brasileiro.

Na 17ª posição, com 29 pontos, o Cruzeiro depende apenas de uma vitória simples para deixar a zona de rebaixamento.

Isso porque, Fluminense e Ceará, que está ocupam posições imediatamente acima que a Raposa na tabela, com 30 pontos, se enfrentam nesta quarta, às 21h30, no Castelão.

Um triunfo no Rio de Janeiro também faria com que a equipe comandada pelo técnico Abel Braga se aproximasse do próprio Botafogo, que atualmente é o 13º colocado, com 33 pontos.

Confira os 10 últimos jogos entre Cruzeiro x Botafogo