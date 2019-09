O técnico Rogério Ceni modifica o ataque do Cruzeiro para o confronto com o Vasco, que começaràs às 19h deste domingo (1), no Mineirão. Pedro Rocha volta a ser o atacante mais adiantado do time, com Fred e Sassá ficando no banco de reservas.

Como no empate em 1 a 1 com o CSA, Ceni pôs Marquinhos Gabriel e David jogando pelos lados, além de Thiago Neves na armação. No meio-campo, Henrique e Robinho.

O Cruzeiro tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro e precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.