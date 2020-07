A torcida do Cruzeiro alerta há pelo menos dois dias que há "vaquinhas virtuais" fake na internet. É que alguém criou perfis falsos em plataforma de doação de dinheiro e está usando o nome do clube para dar golpes na web. Entretanto, a diretoria celeste está muito atenta a essa questão.

Quem garante isso é o próprio presidente do Cruzeiro. O advogado Sérgio Santos Rodrigues revelou que o departamento jurídico da Raposa e a superitendência de relações institucionais do clube vão à Polícia Civil, também ao Ministério Público, para denunciar essa prática criminosa.

"É alertar o torcedor, pois tem sempre os aproveitadores que criaram vaquinhas e outras coisas que não são oficiais do Cruzeiro. Vamos ficar alertas ao que é oficial. Inclusive, agora à tarde (nesta terça-feira, 7) o nosso advogado criminalista Dr. Fred Pires, junto com o deputado Léo Portela, que faz essa relação com Polícia e MP pra gente, já estão indo prestar queixa disso. E quem está fazendo (essa prática criminosa) pode ficar atento, já disse, internet não é terra de ninguém, vai ser responsabilizado", garantiu em entrevista ao programa Alterosa Esporte.

O Cruzeiro emitiu nota oficial em seu site abordando o assunto e alertando o torcedor para golpes virtuais. São pelo menos duas vaquinhas virtuais abertas de forma ilegal para pedir dinheiro em nome do clube.

"O Cruzeiro Esporte Clube vem a público alertar ao torcedor sobre campanhas falsas de doação. O Clube tomou conhecimento de ações através de sites de arrecadação e também tentativas de golpes pelo WhatsApp. O Cruzeiro reitera ao seu torcedor: a única campanha de doação lançada pelo Clube é a Operação Fifa, que está sendo feita através do site www.meepdonate.com/live/operacaofifa, e todas as novidades estão sendo divulgadas apenas nos canais oficiais da Raposa", explicou no primeiro parágrafo da nota.

Na manhã desta terça-feira o Cruzeiro viu uma "chuva de doações" serem contabilizadas na plataforma Meep e o valor arrecadado ultrapassava R$ 400 mil com mais de 12 mil doações. Até a noite de segunda o clube somava aproximadamente 8800 doações e atingia pouco mais de R$ 300 mil.

A plataforma oficial de doações instituída pelo Cruzeiro para a primeira etapa da "Operação Fifa" é a Meep.

"A Operação Fifa é macro. Essa ação da doação é uma das que colocaremos em prática da forma como o torcedor sempre pediu", reiterou Sérgio Santos Rodrigues, mostrando que novas práticas acontecerão dentro do escopo da "Operação Fifa".

O Cruzeiro Esporte Clube vem a público alertar ao torcedor sobre campanhas falsas de doação. O Clube tomou conhecimento de ações através de sites de arrecadação e também tentativas de golpes pelo WhatsApp. O Cruzeiro reitera ao seu torcedor: a única campanha de doação lançada pelo Clube é a Operação Fifa, que está sendo feita através do site www.meepdonate.com/live/operacaofifa, e todas as novidades estão sendo divulgadas apenas nos canais oficiais da Raposa.

O departamento jurídico do Cruzeiro está tomando todas as medidas perante as autoridades policiais e perante a justiça comum, e buscará a responsabilização dos envolvidos, inclusive com perdas e danos.

E o Clube reforça o pedido para que a Nação Azul continue com este movimento incrível de ajuda ao Cruzeiro para pagar as dívidas geradas na Fifa. Através da plataforma da Meep, que tem um processo 100% auditado e com total transparência de dados, os torcedores poderão doar qualquer valor a partir de R$1,00, participando efetivamente da construção de um novo Cruzeiro.

Para colaborar, basta acessar o site www.meepdonate.com/live/operacaofifa e inserir os dados solicitados. A torcida pode acessar também por meio do QR CODE disponível no fim desta publicação.