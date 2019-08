A 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado (10) e termina na próxima segunda-feira (12), tem como característica mais marcante para o futebol mineiro o fato de o Cruzeiro depender do maior rival, Atlético, para conseguir sair da zona de rebaixamento.

Na 18ª posição, com 10 pontos, quatro a menos que o Vasco, que é o 15º e não pode ser ultrapassado, a Raposa só consegue sair do Z-4 se vencer o Avaí, neste domingo (11), às 16h, na Ressacada, em Florianópolis, caso o Atlético tenha vencido o Fluminense na partida que eles disputam neste sábado, às 21h, no Estádio Independência.

Além disso, a Chapecoense, que é 17ª, precisa ter pelo menos empatado com o Ceará, também neste sábado, às 17h, no Castelão, em Fortaleza.

O tricolor carioca é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 12 pontos, dois a mais que o Cruzeiro. O problema é que ele tem saldo -4 e a Raposa -11.

Assim, dificilmente o time da Toca supera o Fluminense caso ele empate com o Atlético no Independência.