Nada é tão ruim que não possa piorar. Esta é a situação do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, pois o time pode voltar à zona de rebaixamento na noite desta terça-feira, quando Palmeiras e Fluminense disputam às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo, partida adiada da 16ª rodada da Série A.

Colocado no Z-4 pelo técnico Mano Menezes, o Cruzeiro depende agora do próprio, ou de seus comandados, para não voltar a integrar o grupo que indica os clubes rebaixados à Série B do Brasileirão no ano que vem.

Se o Fluminense vencer na noite desta terça-feira, chega aos mesmos 18 pontos da Raposa, mas leva a melhor no número de vitórias.

Até um empate impede que o Cruzeiro caia para a 17ª posição. E o que colabora com o time de Rogério Ceni é a necessidade palmeirense de conquistar os três pontos.

Se isso acontecer, a equipe volta a colar em Flamengo e Santos, que ocupam as duas primeiras posições.

Palmeiras

Jailson (Fernando Prass); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

Fluminense

Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan (Airton); Paulo Henrique Ganso e Nenê; Wellington Nem, João Pedro e Yony González. Técnico: Oswaldo de Oliveira

MOTIVO: 16ª rodada da série A.

LOCAL: Allianz Parque.

HORÁRIO: 21h.

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Elio Nepomuceno e Andrade Júnior (todos do RS). VAR: Daniel Bins (RS).

TRANSMISSÃO: Premiere