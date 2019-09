O Cruzeiro mostrou eficiência e derrotou o Atlético por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols foram marcados por Thiago, duas vezes no primeiro tempo, e Caio, na etapa final.



A Raposa conseguiu a quinta vitória nos últimos seis jogos disputados na competição. Além disso, o time celeste quebrou uma invencibilidade de dez jogos do Galo no torneio.



Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 24 pontos, mesma pontuação do Atlético. Mas o Galo, sexto colocado, está uma posição a frente da Raposa por causa do critério saldo de gols – seis contra o quatro do time celeste.

Faltando seis rodadas para o término da primeira fase, oito equipes se classificam para as quartas de final. Na próxima rodada, no dia 11, o Galo viajará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na Gávea. Já o Cruzeiro, no mesmo dia, terá o clássico contra o América pela frente, novamente em Belo Horizonte.