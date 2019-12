Cogitado nos bastidores para ser o novo Diretor de Futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana foi descartado nesta terça-feira (31) pela cúpula celeste. Por meio da assessoria, o clube nega tratativas com o atual responsável pela função no Coritiba e afirma que o anúncio do escolhido será feito nos próximos dias.

Ainda de acordo com o departamento de comunicação da Raposa, a razão para a eventual demora é o recesso de fim de ano. O vice-presidente de futebol, Pedro Lourenço, e o CEO, Vittorio Medioli, estão viajando em razão do Réveillon e, apenas quando retornarem, anunciarão quem exercerá o cargo a partir de 2020.

Assim que o nome de Pastana foi divulgado na mídia, pelo jornalista Héverton Guimarães, vários objeções por parte de torcedores começaram a ser feitas, principalmente pelas redes sociais. Apesar dos bons trabalhos e dos diversos acessos, ele coleciona também alguns episódios polêmicos, o que causou repúdio em parte dos celestes.