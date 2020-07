Pouquíssimo tempo depois de o América anunciar que Paulo Assis não era mais superintendente administrativo do clube, o Cruzeiro anunciou a contratação do dirigente para os seu quadro de gestão. Assis agora é o novo diretor executivo administrativo da Raposa.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira nas redes sociais e no site do Cruzeiro. Segundo a publicação oficial, Paulo Assis foi convidado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues e pelo vice-presidente administrativo Edson Potsch para assumir o cargo no clube celeste.

Paulo Assis será o responsável por atuar diretamente junto à Arbor Gestão, empresa que auxilia o Cruzeiro em processos estratégicos, tanto no diagnóstico quanto na solução de problemas do clube. Caberá a Assis, portanto, atuar no planejamento estratégico da Raposa.

“Já me considero parte desta equipe apaixonadamente profissional. Chego com muito entusiasmo e confiança no projeto de construção do novo Cruzeiro. Um projeto desafiador, no qual terei, ao mesmo tempo, a honra e a responsabilidade de defender as cores de um gigante com tantas glórias e tradição”, comentou Assis em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Formado em direito, especializado em negócios financeiros e gestor de futebol pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Paulo Assis tem 37 anos e estava no América desde 2015. Na diretoria do Coelho ocupou o cargo de superintendente geral e coordenava toda a estrutura executiva do Alviverde mineiro.

“Nesse período liderei projetos importantes, incluindo a implementação da profissionalização e reestruturação da governança corporativa, e participei da conquista dos títulos do Campeonato Mineiro em 2016 e da Série B em 2017”, conta o novo dirigente celeste.

Amizade e negócios

O presidente Sérgio Santos Rodrigues, um dos responsáveis pelo convite para que Paulo Assis integrasse o time de gestão do Cruzeiro, explicou como conheceu o trabalho do profissional.

Os dois estudaram juntos na mesma faculdade e fizeram o curso de gestão da CBF na mesma turma, em 2016.

“Paulo e eu nos formamos na mesma faculdade em Direito e fomos colegas no 2º curso de Gestão do Futebol da CBF, em 2016. Além de ser um amigo, ele é um profissional bastante respeitado no mercado, e possui uma visão e linha de conduta que casa com a Missão, Visão e Valores que estamos implementando no Cruzeiro. Ele é um executivo com sólida experiência na liderança de times de trabalho, um gestor nato, e aceitou com brilho nos olhos fazer parte da nossa equipe. Com certeza, é um grande reforço para a nossa equipe e chega para agregar ainda mais profissionalismo à nossa gestão”, enfatizou o presidente celeste.

Observação no trabalho

Justamente essa ligação antiga e os resultados apresentados por Assis no América fizeram Sérgio convidar o amigo para trabalhar no Cruzeiro. Isso de acordo com o próprio Paulo Assis.

“O Sérgio acompanhava meu trabalho no América e acreditava que eu poderia ajudar o Cruzeiro nesse momento. Desde que fomos colegas de turma no curso de Gestão de Futebol da CBF, em 2016, conversamos muito sobre gestão nos clubes de futebol. Nós temos uma visão muito parecida sobre profissionalização e planejamento de longo prazo. Na última semana, o próprio presidente e o Edinho Postch me apresentaram o projeto, que está muito bem estruturado. Ele foi muito bem pensado, tem consistência. Não se trata somente de voltar para a Série A. É tornar o Cruzeiro, a médio/longo prazo, ainda mais gigante, mais relevante social e esportivamente, e eu quero muito fazer parte disso”, analisou Assis, que elogiou o trabalho atual de gestão implementado na Raposa.

“Isso foi determinante. O Cruzeiro está montando uma equipe de gestão de altíssimo nível, e eu tenho certeza de que vou aprender e amadurecer muito com todos. Aliás, uma empresa é feita de pessoas, e sem dúvida esse é o grande diferencial desse projeto”, finalizou.

Adeus ao Coelho

Na manhã desta terça-feira o América anunciou por meio de nota oficial que Paulo Assis não integrava mais o quadro de gestão do clube.

Leia a nota emitida pelo América na despedida de Paulo Assis

O América Futebol Clube informa que Paulo Assis não é mais o Superintendente Geral do Clube. Paulo solicitou seu desligamento do América nesta semana.

À frente da diretoria executiva desde dezembro de 2014, Paulo Assis participou ativamente de todas as campanhas esportivas desde então e do processo de profissionalização da gestão americana.

O América agradece ao profissional pelo período de dedicação ao Clube e deseja sucesso em sua carreira.