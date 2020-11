Balde de água fria. Após vencer a Chapecoense, líder da Série B e até então invicta em casa, o Cruzeiro deu a impressão que poderia engatar uma sequencia de vitórias na competição e subir na tabela de classificação.

Entretanto, a derrota por 2 a 1 para o Confiança-SE, na noite desta sexta-feira (27), no Mineirão, pela 24ª rodada do torneio, deu um balde de água fria nas pretensões da Raposa.

Foi a primeira derrota do técnico Felipão em seu retorno à Toca da Raposa II, após quatro vitórias e três empates.

Em um jogo muito movimentado, com várias oportunidades de gol para as duas equipes, o Dragão chegou ao triunfo no Gigante da Pampulha com gols no primeiro tempo

O primeiro com Guilherme Castilho, aos quatro minutos, em um gol olímpico, que ainda contou um desvio do volante Jadsom Silva, após a cobrança de escanteio pela esquerda.

Aos 24 minutos, Renan Gorne ampliou o marcador em cobrança de pênalti, cometido pelo zagueiro Manoel.

A Raposa descontou aos oito minutos da segunda etapa, com paraguaio Raúl Cáceres, que completou cruzamento da esquerda William Pottker.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu na 15ª colocação, com 28 pontos e perdeu a oportunidade de redizer a distância para o G-4, que hoje é de dez pontos, mas que pode aumentar no encerramento da rodada, neste sábado.

Já o Confiança-SE chegou aos 35 pontos e assumiu a oitava posição na classificação.

Na próxima rodada, a equipe celeste vai fazer o clássico com o América, na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Independência.

No dia anterior, o Dragão recebe o Figueirense, às 19h15, no estádio Batistão.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1 X 2 CONFIANÇA

Motivo: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 27/11/2020 (sexta-feira)

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Andrey da Silva e Silva, auxiliado por Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luis Diego Nascimento Lopes, todos paraenses

Cartões amarelos: Adriano, Rafael Sóbis, Manoel, Machado e Marcelo Moreno (Cruzeiro); Thiago Ennes, Djalma Silva, Madison e Matheus Mancini (Confiança)

Gols: Guilherme Castilho aos 4 minutos e Renan Gorne aos 24 do primeiro tempo; Cáceres aos 8 do segundo tempo

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Patrick Brey (Matheus Pereira); Adriano (Machado), Jadsom Silva e Régis (Marcelo Moreno); Airton (Arthur Caike), William Pottker e Rafael Sóbis (Thiago)

Técnico: Felipão

CONFIANÇA

Rafael Santos; Thiago Ennes (Jeferson Lima), Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva (Everton); Rafael Vila (Alyson), Madison (Serginho), Guilherme Castilho e Ítalo; Reis e Renan Gorne (Ari Moura)

Técnico: Daniel Paulista