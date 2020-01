O Cruzeiro estuda nomes no mercado para comandar seu time sub-20, e há chance de um ex-treinador da Seleção Brasileira dirigir neste ano a equipe júnior da Raposa. A preferência do clube estrelado é por Carlos Amadeu, que foi funcionário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por quatro anos e dirigiu, além dos juniores do Brasil, também o time sub-17 canarinho.

O Hoje em Dia apurou que os contatos entre a diretoria de base do Cruzeiro e Amadeu acontecem há semanas, mas os dirigentes da Raposa evitam fazer alarde e não comentam a respeito. Há informações de que um acordo entre as partes já está costurado, mas o Bahia apareceu como concorrente e, segundo a imprensa baiana, o Tricolor de Aço também tem interesse no treinador.

Carlos Amadeu é um profissional que chegaria à Toca I para ser um dos pilares da confiança de Ricardo Drubscky, nomeado o responsável pelas divisões de base do Cruzeiro após a chegada do núcleo dirigente transitório.

De férias até março, os jogadores do time sub-20 não terão Célio Lúcio como treinador após o retorno às atividades. Treinador da equipe até o fim da participação celeste na Copa São Paulo deste ano, o ex-zagueiro agora é integrante da comissão técnica de Adilson Batista na equipe principal do Cruzeiro.

Pelo Brasil, Carlos Amadeu foi campeão sul-americano sub-17 e ficou em terceiro lugar no Mundial da mesma categoria, em 2017. Foi promovido à Seleção sub-20 após a saída de Rogério Micale, campeão olímpico em 2016 e que havia sido demitido após fracassar no sul-americano de 2017 com a sub-20.

Amadeu passou também pelo Vitória antes e depois de sua experiência na CBF. O treinador esteve no clube rubro-negro, mas foi demitido em setembro do ano passado. No Leão, foram nove jogos, todos na Série B de 2019, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas.