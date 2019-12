Depois de muitos protestos e expectativa criada pelos torcedores, Wagner Pires de Sá e Hermínio Lemos, agora ex-presidente e vice do Cruzeiro, assinaram e entregaram para Dalai Rocha, presidente do Conselho do clube, cartas renunciando aos seus cargos.

Agora, para que toda a chapa eleita no final de 2017 seja afastada do comando do clube, falta a assinatura do segundo vice-presidente do clube, Ronaldo Granata.