O departamento de futebol do Cruzeiro definiu a nova numeração fixa dos jogadores para a sequência da temporada 2020. A definição dos números foi divulgada na página oficial do clube na tarde desta sexta-feira (24).

Emblemática no futebol, a camisa 10 da Raposa será usada pelo meia-atacante Régis, contratado quando as partidas já haviam sido paralisadas por causa da pandemia, e que fará sua estreia no domingo (26), contra a URT, às 11h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

O paraguaio Raúl Cáceres usará a camisa 2, livre após a saída de Edilson.

A numeração estabelecida como fixa já passa a ser utilizada por todos os atletas no duelo com o Pato.

Outras novidades

Detalhe que chama a atenção é o envolvendo o meia-atacante Iván Angulo. O colombiano, que está de malas prontas para voltar ao Palmeiras, havia sido o escolhido para usar a camisa 7.

O jogador estava emprestado ao Cruzeiro até o fim desta temporada, mas problemas no elenco do Alviverde Paulista fizeram com que Luxemburgo solicitasse o retorno do jogador à Academia do Futebol.

O volante Henrique, que retornou após passagem meteórica pelo Fluminense, volta a utilizar a camisa 8. Jadsom, o antigo dono desse número, agora usará o 16. O polivalente Patrick Brey, que atua tanto na meia quanto na lateral esquerda, volta também após empréstimo e usará o uniforme 22.

O meia-atacante Claudinho, contratado junto à Ferroviária-SP, usará o número 49. Já Guilherme, o Gui Mendes, que veio do Ituano, será o 48.

Dedé, em baixa com a torcida e atleta que se recupera de lesão fora do clube, teve o número 26, tradicional em sua carreira, reservado pelo Cruzeiro.

Veja a lista completa da numeração fixa no Cruzeiro para 2020

1. Fábio

2. Raúl Cáceres

3. Léo

4. Ramon

5. Ariel Cabral

6. João Lucas

7. Iván Angulo

8. Henrique

9. Marcelo Moreno

10. Régis

11. Maurício

12. Lucas França

14. Cacá

15. Adriano

16. Jadsom

17. Judivan

18. Thiago

19. Stênio

20. Marco Antônio

21. Welinton

22. Patrick Brey

23. Arthur

25. Felipe Machado

26. Dedé

27. Marllon

28. Jean

30. Vinicius Popó

31. Giovanni

33. Paulo

35. Pedro Bicalho

37. Roberson

39. Vítor Eudes

40. Vinicius

46. Marcelo Hermes

47. Riquelmo

48. Guilherme

49. Claudinho