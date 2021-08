O técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou a primeira lista de relacionados nesta terceira passagem pelo Cruzeiro. As novidades ficam por conta do retorno do lateral-direito Geovane, recuperado de lesão na coxa direita, e do goleiro Lucas França, de volta de um empréstimo do Guarani.

Por outro lado, a Raposa não terá o lateral-direito Norberto, suspenso, para o duelo deste sábado (7), às 11h, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Seguem fora por conta de problemas de ordem médica o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Rhodolfo e os volantes Lucas Ventura e Henrique.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Brusque

Goleiros: Fábio, Lucas França e Vinícius

Laterais: Geovane e Jean Victor

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos e Ramon

Meio-campistas: Ariel Cabral, Claudinho, Flávio, Giovanni, Marcinho, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Thiago e Wellington Nem

