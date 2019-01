A novela envolvendo o interesse do Grêmio no meia Thiago Neves acabou. O vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, colocou um ponto final no negócio com a última recusa aos gaúchos, que segundo o próprio dirigente fizeram a "derradeira tentativa" de tirar o camisa 30 da Toca da Raposa nessa quarta-feira.

"O Grêmio continuou querendo o Thiago Neves pagando em dinheiro. Fez por último uma oferta, e ontem (quarta-feira) à noite eu liguei para um diretor do clube e comuniquei que não venderia o Thiago Neves", disse Itair em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (3).

Assim como publicou o Hoje em Dia, Grêmio e Cruzeiro tinham todas as bases de negócio acordadas para uma troca que traria o atacante Luan para a Toca II. Thiago Neves, Murilo e Raniel haviam acertado salários com o Tricolor Gaúcho, e apenas a situação do campeão olímpico e melhor jogador da América em 2017 ficaram pendentes.

"Teve a proposta do Thiago Neves, estavamos trocando ele no Luan. Quem me procurou foi o Grêmio, como demorou a resolver por questões do empresário com o Luan, o presidente gremista recuou. Eu fiz proposta para o Luan com autorização do Grêmio. o Grêmio fez proposta para o Thiago Neves, para o Murilo e Raniel com autorização do Cruzeiro, tudo dentro da transparência e com os clubes participando. Falei com o Thiago pessoalmente e o contrato dele foi renovado. Thiago Neves é atleta do Cruzeiro até 2020 e se ele fizer 42 jogos, o contrato renova automaticamente até 2021", revelou.

Durante todo o mês de dezembro a novela envolvendo uma possível saída de Thiago Neves do Cruzeiro foi o assunto entre torcedores e na imprensa. Com a permanência definida, o camisa 30 compareceu normalmente à Toca II na apresentação do elenco para os trabalhos iniciais da temporada 2019.

O jogador foi fotografado pelo fotógrafo do clube nas proximidades do vestiário, em um abraço no atacante Sassá.