Domingo (24) é dia do primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Na Arena Vera Cruz, em Betim, o Cruzeiro receberá América, às 15h30. A final será decidida em dois duelos, sendo o próximo no dia 30, no Estádio das Alterosas, e terá o Coelho como anfitrião.

O Cruzeiro garantiu vaga na final após empatar com o Atlético por 1 a 1 . Na partida de ida, o time celeste havia vencido por 1 a 0. Desde as quartas de final, a Raposa marcou sete gols em quatro jogos.

O América, por sua vez, entra na decisão após golear o Serranense, de Nova Serrana, por 4 a 0, no confronto de ida. No segundo, o empate em 0 a 0 favoreceu o Alviverde. Em quatro duelos desde as quartas, foram nove gols.

A final terá a presença do artilheiro do campeonato, o cruzeirense Daniel, com oito gols marcados. O destaque do América é Rodrigo, com quatro, ocupando o oitavo lugar da artilharia do Mineiro.

