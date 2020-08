Cruzeiro e América entram em campo na noite desta terça-feira, pela segunda rodada da Série B, brigando por objetivos nos extremos da classificação.

Às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, a Raposa encara o Guarani buscando uma vitória que possa lhe tirar da lanterna da competição.

Uma hora depois, o América encara o Cuiabá, no Estádio Independência, buscando três pontos que possam lhe garantir a liderança do torneio.

Lanterna

A perda de seis pontos antes mesmo de a bola rolar na Série B, pelo não pagamento de dívida na Fifa pelo empréstimo do volante Denilson, em 2016, fez com que o Cruzeiro iniciasse a primeira Série B da sua história com menos seis pontos.

A vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, no Mineirão, ainda deixou o clube negativo na classificação. Se voltar a ganhar na noite de hoje, em Campinas, vai a zero ponto, que seria a mesma marca do Guarani, que seria superado no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

Liderança

A briga do América é na parte de cima da tabela. Na estreia, no último sábado, o time fez 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em São Paulo, e encara o Cuiabá, hoje, às 21h30, no Independência, para manter os 100% de aproveitamento na Série B.

E isso pode significar a liderança isolada da Série B, embora, para isso, o Coelho dependa do resultado de outros jogos.

Na primeira rodada, seis clubes venceram os seus jogos, sendo o América o único como visitante.

Agora, Operário-PR, Avaí, Juventude, Vitória e CSA jogam fora de casa buscando o segundo triunfo na Série B.