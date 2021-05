Cruzeiro e América iniciam neste domingo (2) a disputa da semifinal do Campeonato Mineiro sem que os técnicos Felipe Conceição e Lisca, respectivamente, tenham muito mistério a fazer.

O comandante cruzeirense conta com o retorno do atacante Rafael Sóbis, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo nos 4 a 0 sobre o Patrocinense, no último domingo (25), no Gigante da Pampulha, quando a classificação foi assegurada.

Rafael Sóbis volta a comandar o ataque do Cruzeiro neste domingo, diante do América

Seu substituto, William Pottker, marcou duas vezes neste confronto e virou opção, mas dificilmente ele começa a partida diante do Coelho.

Pelo lado americano, a única dúvida de Lisca é na lateral esquerda, que pode ter a estreia do recém-contratado Marlon. Ele chegou ao clube nesta semana e pode ficar com a vaga de João Paulo, titular da posição mas que tem um problema muscular.

No último domingo, na goleada de 5 a 0 sobre a URT, no Zama Maciel, em Patos de Minas, o treinador americano teve de improvisar o zagueiro Ricardo Silva na função.

Apresentado neste sábado pelo América, o lateral Marlon pode fazer sua estreia no clássico contra o Cruzeiro Apresentado neste sábado pelo América, o lateral Marlon pode fazer sua estreia no clássico contra o Cruzeiro

O confronto entre os dois clubes terá a partida de volta no dia 9 de maio, às 16h, no Independência, com mando de campo americano.

O Coelho joga as semifinais por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, pois fez melhor campanha na fase classificatória terminando na segunda colocação. O Cruzeiro foi o terceiro.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio, Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sóbis. Técnico: Felipe Conceição

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Marlon); Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário; Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 2 de maio de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida das semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinícius Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere