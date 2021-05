Cruzeiro e América iniciam neste domingo (2), às 16h, no Mineirão, uma semifinal onde brigam pelo direito de desafiar na decisão o favoritismo do Atlético, que está praticamente classificado para defender seu título após os 3 a 0 sobre o Tombense, no último sábado (1), no Independência, no jogo de ida entre eles.

Ao contrário do outro confronto, em que o favoritismo atleticano fez com que o confronto tenha o encaminhamento já na primeira partida, a expectativa é de que o clássico entre cruzeirenses e americanos seja marcado pelo equilíbrio.

No único nesta temporada 2021, o América venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Indepndência, em clássico válido pela fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

Pela primeira vez, os dois clubes jogam um mata-mata do Estadual com a Raposa em condição de inferioridade em nível nacional, pois jogará a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Coelho integra a Série A.

Além disso, desde a queda celeste para a Segunda Divisão nacional, o que provocou uma queda significativa de qualidade no time, o América leva vantagem no retrospecto do clássico, considerando-se as temporadas 2020 e 2021.

Foram quatro confrontos, com duas vitórias americanas, uma cruzeirense e um empate. Dois desses jogos foram no Mineirão, local do confronto deste domingo, e o Coelho não perdeu. No ano passado, empatou por 1 a 1 a partida pela fase classificatória do Módulo I do Estadual, e venceu por 2 a 1 o jogo pelo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vantagem

Como foi o segundo colocado da fase classificatória do Campeonato Mineiro deste ano, o América joga as semifinais por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O Cruzeiro precisa vencer pelo menos uma das duas partidas para evitar um jejum de dois anos seguidos sem decidir o Estadual.

A partida de volta entre os dois clubes será disputada no próximo domingo, às 16h, no Estádio Independência. A decisão do Campeonato Mineiro começa no dia 16 de maio, provavelmente com americanos ou cruzeirenses sendo mandantes diante do Atlético, que tem a vaga na decisão encaminhada.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio, Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sóbis. Técnico: Felipe Conceição

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Marlon); Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário; Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 2 de maio de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida das semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinícius Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere