Antes de iniciarem a decisão do Campeonato Mineiro no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético fazem jogos decisivos amanhã, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, apesar de viverem situações opostas dentro da competição internacional.

Para a Raposa, o confronto diante do Huracán, da Argentina, às 19h15, no Mineirão, pode ser um passaporte para as oitavas de final. O Galo encara o Cerro Porteño, do Paraguai, no mesmo horário, em Assunção, tentando se manter vivo em sua chave.

Vaga

Vencer os argentinos tem o significado da classificação antecipada para os cruzeirenses. Mas as possibilidades do time de Mano Menezes nesta quarta rodada vão além e até a primeira colocação do Grupo B pode ser garantida, com duas rodadas de antecipação.

Para isso, além de vencer o Huracán, o Cruzeiro precisará contar com pelo menos um empate do Deportivo Lara, da Venezuela, que na quinta-feira encara o Emelec, do Equador, às 23h (de Brasília), no Estádio George Capwell, em Guaiaquil.

Com essa combinação, os 12 pontos que a Raposa alcança se vencer o time argentino lhe garantirão também a primeira colocação da chave, pois o máximo que um concorrente poderá alcançar são os 11 pontos.

Subida

O Atlético inicia o returno buscando escrever uma história diferente no Grupo E, pois terminou o turno na terceira colocação, posição insuficiente para seguir na Libertadores e que determina a ida para a Copa Sul-Americana.

Isso faz com que o torcedor alvinegro, ao mesmo tempo do jogo contra o Cerro Porteño, fique ligado na outra partida da chave, pois o Nacional, do Uruguai, receberá o Zamora, da Venezuela, em Montevidéu, também às 19h15 desta quarta-feira.

O ideal para o time de Levir Culpi é vencer em Assunção, pois isso aumenta muito as suas chances de classificação às oitavas de final, podendo, até mesmo, sonhar com a primeira colocação.

Mas se o Nacional não vencer o Zamora, o empate, e isso pensando apenas em classificação à próxima fase, passa a ser um bom resultado para o Galo, pois na quinta rodada, em 23 de abril, ele recebe o time uruguaio no Mineirão e tem a chance de ultrapassá-lo, nem que seja no saldo de gols.

Na última rodada, o Nacional joga em casa, recebendo o Cerro Porteño. O Atlético será visitante, pois vai encarar o Zamora, na Venezuela.

Em caso de vitória sobre o Atlético amanhã, o Cerro Porteño garante sua classificação às oitavas de final.

Classificação

Além de Cruzeiro e Cerro Porteño, mais quatro clubes podem garantir nesta semana a classificação às oitavas de final.

A turma que se classifica com uma vitória é composta por Internacional (Grupo A) e Libertad (H). San Lorenzo (F) e Universidad Católica (H), além de vencer, precisam de outro resultado.