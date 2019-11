Cruzeiro e Atlético entram na rodada prévia ao clássico tendo vários jogadores pendurados com dois cartões amarelos, o que pode se tornar um problema tanto para Abel Braga, comandante da Raposa, quanto Vagner Mancini, treinador do Galo.

No time celeste são nove atletas dentre titulares, reservas e lesionados que estão em situação de risco. Na equipe alvinegra são dez os que "perigam" ficar fora de um dos maiores embates entre arquirrivais do futebol nacional.

Pendurados no Cruzeiro

Dos nove jogadores que estão pendurados com cartões amarelos dois estão lesionados e já não teriam condições médicas de enfrentar tanto o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, como o próprio Atlético, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão. São eles: o zagueiro Dedé e o meia Rodriguinho.

Já o lateral-direito colombiano Orejuela, expulso no empate em 1 a 1 com o Bahia, cumprirá suspensão automática na partida contra o Furacão. Como o cartão vermelho que levou diante dos baianos anulou o segundo amarelo que havia levado no duelo com o Tricolor da "Boa Terra", Orejuela seguirá pendurado mas não será problema disciplinar para pegar o Galo.

Os demais pendurados da Raposa são o goleiro Fábio, o meia-atacante Marquinhos Gabriel, esses dois os "mais titulares" da lista, além do atacante Pedro Rocha, que voltou a treinar com bola nesta segunda-feira (4) após se recuperar de problemas no tornozelo esquerdo; o lateral-esquerdo Dodô, e os volantes Ariel Cabral e Jadson.

Pendurados no Atlético

No lado alvinegro há também quem esteja por um fio de ficar fora do clássico com o Cruzeiro. São dez jogadores no total pendurados com dois cartões amarelos, dentre titulares, reservas e lesionados.

Seis dos pendurados entraram em campo no empate por 2 a 2 com o Fortaleza e passaram ilesos, algo que tentarão repetir agora contra o Goiás, nesta quarta-feira (6), às 20h, no Mineirão, no jogo anterior ao confronto com a Raposa.

São eles: o goleiro Cleiton, os zagueiros Réver e Igor Rabello, o volante Zé Welison; os atacantes Luan e Franco Di Santo.

Reserva, o veterano zagueiro Leonardo Silva também tem dois cartões amarelos, assim como o lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández, o meia Vinícius Góis e o volante Jair, esse último em tratamento médico por causa de lesão muscular.

Além disso o técnico Vagner Mancini ainda não poderá contar tanto para o confronto com o Goiás quanto para o clássico com o meia Nathan, que estava sendo escalado como volante. O jogador sofreu lesão muscular e pode não mais vestir a camisa atleticana, já que seu contrato termina em 31 de dezembro e o tempo de recuperação deve ser maior do que o previsto para o calendário de jogos do Alvinegro.