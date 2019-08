Os torcedores de Cruzeiro e Atlético estarão ligados na partida entre Grêmio e Athletico-PR, que começam a disputar nesta quarta-feira (14) o confronto entre eles pelas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida será às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A volta acontece em 4 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Os cruzeirenses acompanham a partida porque se o time, agora comandado por Rogério Ceni, conseguir a façanha de buscar a vaga na decisão da competição, na capital gaúcha, em 4 de setembro, depois de ter perdido a ida por 1 a 0 para o Internacional, no Mineirão, na semana passada, vai encarar Grêmio ou Athletico-PR na final.

O atleticano estará atento ao jogo da Arena do Grêmio por um motivo mais urgente, pois no próximo sábado (17) o Galo encara o Furacão, às 19h, na Arena da Baixada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quarta colocação, mas com a mesma pontuação do Flamengo, que é terceiro, e apenas dois atrás do vice-líder Palmeiras, a equipe de Rodrigo Santana pode tirar proveito de um Athletico-PR cansando, por causa do desgaste do confronto desta quarta-feira, ou até mesmo com uma formação alternativa, mas isso o técnico Tiago Nunes só definirá a partir da próxima quinta-feira (15).

Dúvidas

Os dois times entram em campo cheios de jogadores com passagem pelo futebol mineiro. No Grêmio, a única dúvida do técnico Renato Gaúcho é no comando do seu ataque. E ela envolve dois ex-atleticanos, pois se André for barrado pelo treinador será para a entrada de Diego Tardelli, que no início da temporada foi alvo de uma disputa do Galo com o tricolor gaúcho.

No Atlético-PR, a única dúvida do treinador Tiago Nunes é entre o ex-cruzeirense Bruno Nazário e o ex-atleticano Nikão. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o lateral-direito Jonathan está confirmado no time, assim como o atacante Rony, que teve passagem apagada pela Toca da Raposa II, mas atualmente é um dos destaques do Furacão.

Reencontro

Em 2016, os dois clubes se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil, no início da atual passagem de Renato Gaúcho pelo Grêmio.

Cada clube venceu como visitante por 1 a 0 e a decisão da vaga às quartas de final foi para os pênaltis, com vitória do Grêmio, que naquele ano foi campeão, passando pelo Cruzeiro, nas semifinais, e pelo Atlético, na decisão.

A FICHA DO JOGO

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Tardelli).

Técnico: Renato Gaúcho

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington e Bruno Guimarães; Marcelo Cirino, Bruno Nazário (Nikão) e Rony; Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Arena do Grêmio (Porto Alegre)

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo, Sportv e Premiere