Cruzeiro e Atlético duelam neste domingo (10), às 15h, na Arena Vera Cruz, em Betim, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Feminino. A competição começou em setembro, e este é o primeiro confronto entre as Cabulosas e as Vingadoras.

A Raposa ocupa o topo da tabela, com seis pontos e 100% de aproveitamento. As celestes foram vitoriosas contra o Social, por 2 a 1, no domingo passado, em Coronel Fabriciano.

Já o Atlético vem de um empate com o América por 1 a 1, no dia 2 de outubro, no Estádio das Alterosas, em Venda Nova. O Galo está em segundo lugar na tabela, com quatro pontos.

Lembrança

A final do Mineiro de 2020 foi realizada em 19 de dezembro, no Mineirão. E naquela oportunidade, o Galo foi campeão na disputa de pênaltis. O jogo acabou empatado em 2 a 2 no tempo normal. E nas cobranças de penalidades, as alvinegras ganharam por 5 a 3.

À TV Galo, a goleira Amanda Santos relembrou o título de 2020. “Foi um dia muito especial, um clássico, no Mineirão, final... Mas já viramos a página. Agora é um novo clássico. Sabemos da qualidade delas, e estamos trabalhando duro para conquistar mais e mais”, afirmou.

A cruzeirense Eskerdinha também enfatizou a importância do duelo deste domingo. "Sabemos que é uma responsabilidade muito grande, e a equipe está preparada. É um jogo de rivalidade. Então, sabemos que temos que entrar em campo totalmente focadas e para vencer”, disse à TV Cruzeiro.