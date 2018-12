O Cruzeiro anunciou na noite desta segunda-feira a rescisão do contrato do lateral-direito Ezequiel. A informação do acordo foi publicado no site oficial do clube.

De acordo com a publicação, a rescisão do vínculo de Ezequiel com a Raposa foi definida em comum acordo.

Ezequiel tinha contrato até julho de 2019, mas deixa o Cruzeiro de forma antecipada. O jogador foi contratado no segundo semestre de 2016 e foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018), e conquistou o campeonato Mineiro nesta temporada.

Com a camisa azul, Ezequiel disputou 73 jogos e marcou um gol.

No mesmo anúncio do desligamento o Cruzeiro agradeceu Ezequiel pelo tempo de serviço.

“Por fim, o Cruzeiro Esporte Clube agradece ao atleta pelo empenho demonstrado no dia a dia e o deseja sorte nos próximos desafios de sua carreira”, dizia parte da nota.