Cruzeiro e Flamengo alinham acordo e o jovem lateral-direito Braian, de 18 anos, pode vestir a camisa estrelada em breve. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, do O Dia, jornal carioca, e confirmada pelo Hoje em Dia.

Campeão da Copa do Brasil sub-17 com a equipe rubro-negra, o jogador, seu empresário e os clubes aguardam o fim da pandemia do coronavírus para fechar contrato de empréstimo até dezembro de 2020, coincidentemente a data que marca o encerramento do vínculo de Braian com o Flamengo.

Segundo apurou o Hoje em Dia com um membro do staff do lateral, a negociação não envolverá pagamento do Cruzeiro ao time do Ninho do Urubu. Entretanto, caso a diretoria cruzeirense queira permanecer com Braian ao fim do acordo, um novo contrato será assinado com mineiros e cariocas dividindo percentual dos direitos econômicos do atleta.

Enderson Moreira tem à sua disposição no time principal apenas o experiente Edilson para a lateral direita. No dia 15 de maio o Cruzeiro anunciou em seu site oficial que alguns atletas retornariam ao time sub-20, após terem sido promovidos por Adilson Batista. Valdir, lateral-direito, foi um desses. A justificativa nos bastidores era a de que o clube procuraria um nome mais experiente para a disputa da Série B.

Entretanto, ao que tudo indica, a contratação de Braian é uma aposta para a equipe sub-20 da Raposa.