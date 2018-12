Cruzeiro e Fluminense negociam uma troca de jogadores que pode culminar com a chegada do volante Jadson, que defendeu o time carioca nessa temporada, à Toca da Raposa.

O time carioca tem interesse no lateral-direito Ezequiel, no volante Bruno Silva e no zagueiro Digão, que esteve emprestado ao Tricolor das Laranjeiras no segundo semestre de 2018.

Para ceder o trio ao Fluminense, o Cruzeiro estuda uma contrapartida, que provavelmente é a cessão do volante Jadson. Caso haja uma acordo entre as partes, o Cruzeiro vai precisar do crivo da Udinese, da Itália, dona dos direitos econômicos do volante, e que o cedeu ao Flu.

A informação foi divulgada, inicialmente, pelo repórter Samuel Venâncio, da rádio Itatiaia, e confirmada pela reportagem.

Os detalhes da troca ainda não estão definidos. Existe a possibilidade de o Cruzeiro ficar com os direitos econômicos de Jadson e repassar os direitos de Bruno Silva ao Fluminense.

Bruno Silva tem mais dois anos de contrato com a Raposa. Contratado por cerca de R$6 milhões, junto ao Botafogo, no início da temporada, o jogador não conseguiu repetir no time celeste as boas atuações que teve no alvinegro carioca, e perdeu espaço no elenco comandado pelo técnico Mano Menezes.

No caso de Ezequiel e Digão, a tendência é de que os jogadores se transfiram de forma definitiva. O primeiro tem contrato até o meio de 2019, e o segundo até o meio de 2020.

Perfil de Jadson

Aos 25 anos, o volante Jadson foi revelado pelo Botafogo, em 2011. Após dois anos na equipe carioca, foi vendido a Udinese, mas não chegou a atuar em partidas oficiais pelo time italiano. O jogador foi cedido ao Athletico-PR, ao Santa Cruz e a Ponte Preta antes de chegar ao Fluminense. Pelo Tricolor das Laranjeiras, Jadson atuou em 59 partidas, em 2018.