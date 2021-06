Felipe Conceição deve promover mudanças na escalação do Cruzeiro

De um lado, o hexacampeão da Copa do Brasil. Do outro, uma equipe que sonha chegar às oitavas de final pela primeira vez. Assim, Cruzeiro e Juazeirense começam, nesta quinta-feira (3), às 16h30, no Mineirão, a disputar a terceira fase da competição mata-mata. Enquanto a Raposa segue tentando evoluir na temporada, a equipe baiana chega ao Gigante da Pampulha após quase um mês longe dos gramados e com a estreia do treinador Claudio Rabelo.

O Cruzeiro passou por São Raimundo (RR) e América-RN nas fases anteriores e vem de derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, para o Confiança, no último fim de semana.

Os comandados de Felipe Conceição se dividem entre a disputa da Segundona B e a Copa do Brasil neste ano e precisam seguir mostrando evolução – e de convencer sua torcida, que segue ressabiada.

Por isso, mudanças para o jogo contra a Juazeirense não estão descartadas. Uma delas já está definida: Weverton entra na vaga de Joseph na zaga. O ex-zagueiro do América e o volante Flávio são desfalques por já terem jogado a competição pelo Coelho.

A Juazeirense já fez história. A equipe nunca havia chegado à terceira fase da Copa do Brasil e conseguiu o feito ao eliminar o Sport e o Volta Redonda.

Para o confronto com o Cruzeiro, o técnico Cláudio Rabelo, que iniciará a quarta passagem pelo clube, não poderá contar com o zagueiro Jamerson e o lateral-direito Carlinhos, ambos lesionados.

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis. Técnico: Felipe Conceição

JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Wendell, Eduardo e Daniel Nazaré; Waguinho, Sapé, Kanu e Clébson; Kesley e Thauan. Técnico: Cláudio Rabelo

DATA: 3 de junho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 16h30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Natal da Silva Ramos Junior, todos de Tocantins

TRANSMISSÃO: Premiere