Cruzeiro e Minas fazem, neste fim de semana, o primeiro duelo pelas quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei.

Segundo colocado na primeira fase do campeonato, e umas das principais candidatas ao título, a equipe celeste recebe o Maringá Vôlei, sétimo na fase inicial do torneio, no domingo, às 19h, no Poliesportivo do Riacho, em Contagem.

Na fase classificação, a Raposa obteve duas vitórias sobre o rival – 3 x 2 no turno, e 3 x 0 no returno.

“Estamos nos preparando bem, com treinos muito produtivos nesta semana e todos estão muito motivados para esta reta final do campeonato. Vamos jogar em um dia um pouco diferente, um domingo, e espero que a torcida compareça ao Riachão. É fase final, é o momento mais gostoso e também o mais esperado da Superliga”, afirmou o ponteiro Felipe, ao site oficial do Sada/Cruzeiro.

A segunda partida do duelo será na próxima quinta-feira, às 21h30, em Maringá. Se necessária, a terceira partida será realizada dois dias depois, em Contagem.

Equilíbrio

Quinto colocado na primeira fase da Superliga, o Minas enfrenta o Sesc-RJ, quarto melhor time na etapa inicial do torneio.

O primeiro duelo entre as equipes será amanhã, às 14h30, no Rio de Janeiro.

A segunda partida entre as equipes será na quarta-feira, às 21h30, na Arena Minas Tênis Clube. Se necessário, o terceiro, e decisivo confronto entre os times vai ser disputado dois dias depois, na capital Fluminense.

Além de as equipes terem obtido a mesma pontuação na fase classificação (39 pontos), outro aspecto que confirma o equilíbrio do confronto são os resultados das partidas entre os times na temporada.

Na fase de classificação, uma vitória para cada. A equipe carioca venceu por 3 x 1, em casa, no primeiro turno, e o time mineiro devolveu o placar, em casa, no returno da competição.

Já nas quartas de final da Copa Brasil, o Minas levou a melhor novamente, vencendo por 3 x 2, eliminando o rival da disputa.