O fim de semana não foi bom para as equipes mineiras que disputam a Superliga Masculina de Vôlei. Cruzeiro e Minas foram derrotados na 11ª rodada da competição, a última do ano, e perderam a chance de subir na tabela de classificação.

Nesse sábado (22), em um confronto direto na parte de cima toda tabela, o Cruzeiro foi a São Paulo e foi derrotado pelo Sesi por 3 sets a 2, com parciais de 20-25, 27-25, 25-21, 24-26 e 15-9, e perdeu a chance de reassumir a liderança do torneio.

Com 26 pontos, a Raposa ocupa a segunda colocação, com um ponto a menos que o líder, Sesc-RJ. O Sesi é o terceiro, com 24 pontos.

Os comandados do técnico Marcelo Mendez voltam a quadra no dia 12 de janeiro, para enfrentar o Itapetininga, no ginásio do Riacho.

Revés em casa

Também no sábado, o Minas foi derrotado pelo Caramuru, por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 21/25, 25/21 e 25/20, diante do seu torcedor, na Arena Minas.

O resultado manteve a equipe comandada pelo técnico Nery Tambeiro na oitava colocação, com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Minas enfrenta o Corinthians, no dia 12 de janeiro, também em casa.