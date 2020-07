A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou datas, horários e os estádios onde acontecerão os confrontos da Taça Inconfidência, competição que envolverá Cruzeiro, Patrocinense, Boa Esporte e Uberlândia. As partidas acontecerão neste fim de semana e na próxima quarta-feira.

Cruzeiro e Patrocinense se enfrentam neste sábado, às 14h30, no Mineirão. No domingo o Uberlândia recebe o Boa Esporte, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro, às 19h. Os vencedores de cada partida farão o jogo decisivo no dia 5 de agosto.

A Taça Inconfidência foi criada em 2020 e por causa da pandemia do coronavírus sofreu adaptações no regulamento. Em vez de ida e volta, cada fase será disputada em jogo único. Se hover empate no tempo normal o confronto será definido nos pênaltis.