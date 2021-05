Nas 15 edições anteriores da Série B do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nove delas contaram com um chamado time grande. E essas equipes nunca tinham estreado na competição com derrota. Em 2021, quando Cruzeiro, Vasco e Botafogo decretam o recorde de três integrantes do chamado G12 na Segunda Divisão nacional, cruzeirenses e vascaínos fizeram essa escrita cair.

No último sábado (29), antes da derrota de 3 a 1 da Raposa para o Confiança-SE, no Batistão, em Aracaju, o Cruzmaltino tinha sido derrotado por 2 a 0 pelo Operário-PR, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Cruzeiro iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 sendo derrotado pelo Confiança-SE, por 3 a 1, em Aracaju

Entre 2006 e 2015, nas noves participações de um grande na Série B, tinham sido registrados sete vitórias e dois empates dessas equipes na primeira rodada da competição.

E a primeira impressão era de que a escrita permaneceria, pois na última sexta-feira (28), o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Mas no dia seguinte, Vasco e Cruzeiro não fizeram a parte que lhes cabia.

Histórico

A primeira edição da Série B do Campeonato Brasileiro por pontos corridos teve a participação do Atlético, que iniciou sua caminhada que terminou com o título empatando por 1 a 1 com o Marília-SP, no interior de São Paulo.

Depois, só foi acontecer outro empate de um grande em estreia na Segunda Divisão nacional em 2014, com o Vasco ficando no 1 a 1 com o América, em São Januário.

No ano passado, o Cruzeiro, primeiro integrante do G12 a jogar a Série B por duas temporadas seguidas, venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, no Mineirão, na sua primeira partida na competição.

As estreias dos grandes na Série B

2006 – Marília 1 x 1 Atlético

2008 – Corinthians 3 x 2 CRB

2009 – Vasco 1 x 0 Brasiliense

2013 – Palmeiras 1 x 0 Atlético-GO

2014 – Vasco 1 x 1 América

2015 – Paysandu 0 x 1 Botafogo

2016 – Sampaio Corrêa 0 x 4 Vasco

2017 – Londrina 0 x 3 Internacional

2020 – Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP

2021 – Vila Nova-GO 1 x 1 Botafogo

2021 – Vasco 0 x 2 Operário-PR

2021 – Confiança-SE 3 x 1 Cruzeiro