Rivais históricos e com grandes confrontos ao longo de mais de 90 anos de tradição, Cruzeiro e Vasco voltam a se enfrentar neste domingo (1), às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tentando subir na tabela de classificação da competição, a Raposa, 16ª colocada com 15 pontos, pode se apegar a várias coincidências com um duelo marcante com o time carioca que acabou se destacando na campanha de um dos títulos nacionais do clube estrelado.

No dia 1º de setembro de 2013, também no Mineirão e em duelo que valia pela 17ª rodada do Brasileirão, a equipe celeste venceu o Vasco por 5 a 3 em um jogo eletrizante e continuou embalada rumo a conquista do tricampeonato do torneio. (Confira os gols abaixo)

Chuva de gols

Motivado pela liderança na competição, o Cruzeiro, então comandado pelo técnico Marcelo Oliveira, começou o jogo com a pressão habitual de seus confrontos no Mineirão. Logo aos 30 segundos, o time celeste já vencia com um gol marcado por Willian Bigode, que aproveitou cobrança de lateral de Ceará.

Valente, o time cruzmaltino – que tinha como estrela o meia Juninho Pernambucano – empatou com Willie, mas logo viu Lucas Silva e Julio Baptista ampliarem para a Raposa.

No final do primeiro tempo, André Bebezão diminuiu novamente para o Vasco, e Willie deixou tudo igual no placar no começo da segunda etapa.

Quando a partida começava a ganhar ares dramáticos, Lucas Silva acertou um chute de rara felicidade e deixou o time celeste novamente em vantagem.

No fim, em meio ao desespero do da equipe de São Januário, Vinícius Araújo marcou o quinto gol e selou mais um triunfo do Cruzeiro, que vivia uma incrível sequência, que terminou com oito vitórias seguidas no Brasileiro.

Seis anos depois, Thiago Neves, Fred, Robinho e cia tem a missão de fazer valer o mando de campo e ajudar a Raposa a somar três pontos fundamentais na sequência do torneio. O Vasco, inclusive, é concorrente direto do Cruzeiro na tabela de classificação. Com 20 pontos, a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ocupa a 14ª posição.

FICHA DO JOGO

Cruzeiro 5 x 3 Vasco

CRUZEIRO: Fabio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Everton Ribeiro (Dagoberto), Júlio Baptista (Vinícius Araújo) e Willian (Alisson); Ricardo Goulart. Técnico: Marcelo Oliveira

VASCO: Diogo Silva, Fágner (Edmilson), Cris, Rafael Vaz e Yotún; Abuda, Wendel (Montoya), Juninho e Marlone; Willie (Tenorio) e André. Técnico: Dorival Júnior

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 01 de setembro de 2013, domingo

Horário: 18h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues Guerra (SP)

Assistentes: Rogerio Pablos Zanardo (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Henrique, Vinícius Araújo e Lucas Silva (Cruzeiro); Fagner, Yotun e Rafael Vaz (Vasco)

Cartão Vermelho: Dagoberto (Cruzeiro)

Gols: Willian, a um minuto, Lucas Silva aos 32 e Júlio Baptista aos 38 do primeiro tempo, Lucas Silva, aos 22, e Vinícius Araújo, aos 42 minutos do segundo tempo, para o Cruzeiro. Willie, aos 18 e 45, e André aos 40 minutos do primeiro tempo, para o Vasco