O Cruzeiro bem que tentou construir uma história diferente das últimas partidas, diante do Londrina, nesta sexta-feira (30), no Mineirão. De uma equipe apática em grande parte do primeiro tempo a um time mais arisco e produtivo na segunda etapa, a Raposa esteve perto de findar o tabu de vitórias. Mas não conseguiu. Com o empate em 2 a 2, os celestes completaram seu nono jogo consecutivo sem ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol de Bruno José, aos 14 minutos, deu esperanças aos comandados de Mozart. Os tentos de Matheus Bianqui e Douglas Santos, aos 24 e aos 43, respectivamente, ainda no primeiro tempo, levaram desespero aos mineiros. E Marcelo Moreno, aos 30 minutos da etapa final, decretou mais um empate na conta do Cruzeiro.

O resultado, provisoriamente, tirou a Raposa da zona de rebaixamento. Com 13 pontos, a equipe de Mozart ultrapassou Vitória (12 pontos), Brasil de Pelotas (12) e Ponte Preta (12) e torce contra esses clubes no complemento da 15ª rodada no sábado e no domingo. Outro que pode passar os celestes é o Confiança, lanterna, com dez pontos.

O próximo compromisso dos azuis será no dia 7 de agosto, às 11h, diante do Brusque, no Augusto Bauer.

Tabu

O dia 24 de junho é a data da última vez em que o Cruzeiro obteve um triunfo, sobre o Vasco, por 2 a 1, no Mineirão. Depois disso, a Raposa somou empates com Guarani, Brasil de Pelotas, Coritiba, Botafogo, Vila Nova-GO e Londrina e reveses para CSA, Avaí e Remo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2

Fábio; Léo Santos (Marcinho), Eduardo Brock e Ramon; Norberto, Flávio (Adriano), Rômulo (Giovanni), Sóbis (Wellington Nem) e Felipe Augusto; Bruno José e Marcelo Moreno

Técnico: Mozart

LONDRINA 2

César; Matheus Bianqui, Marcondes, Augusto e Felipe; Tárik, Marcelo Freitas (Jean Henrique) e Celsinho (Luiz Henrique); Lucas Lourenço (Tiago Orobó), Alisson Safira (Júnior Pirambu) e Douglas Santos (Gegê)

Técnico: Márcio Fernandes

DATA: 30 de julho de 2021 (sexta-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa, todos de Goiás

CARTÕES AMARELOS: Léo Santos, Eduardo Brock, Bruno José, Norberto (Cruzeiro), Felipe, Alisson Safira (Londrina)

GOLS: Bruno José aos 14 minutos, Matheus Bianqui aos 24 e Douglas Santos aos 43 do primeiro tempo; Marcelo Moreno aos 30 minutos do segundo tempo