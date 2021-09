Empatou! De novo! E o Cruzeiro segue sua sina na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (29), ficou no 1 a 1 com o Guarani, no Brinco de Ouro, pela 27ª rodada da competição. E esse acúmulo de resultados que terminaram em igualdade vem custando caro aos celestes, em 15º lugar, com 32 pontos na classificação.

Restando 11 jornadas a disputar, o sonho de acesso vai se transformando, a cada partida, em utopia para a Raposa.

No domingo (3), às 11h, os azuis voltam a campo contra o lanterna Brasil de Pelotas, no Independência.

O jogo

O Cruzeiro começou bem o primeiro tempo, criando algumas oportunidades, e chegou ao gol aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio de Giovanni, Ramon subiu mais que todo mundo para colocar a Raposa em vantagem no placar. Aos poucos, no entanto, o time celeste foi cedendo terreno ao Guarani, que chegou a acertou uma bola na trave ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, os celestes continuaram a ceder espaços e viram Mateus Ludke empatar para o Bugre aos 4 minutos. Aos 15, os cruzeirenses voltaram a balançar a rede, com Bruno José, porém, a arbitragem assinalou impedimento de Rômulo na jogada e anulou o gol. Ramon e Brock ainda acertaram a trave, uma vez cada. Ficou nisso. Empatou!

FICHA TÉCNICA



GUARANI 1

Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves (Índio) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis (Maxwell); Bruno Sávio, Júnior Todinho (Lucão do Break) e Júlio César (Andrigo)

Técnico: Daniel Paulista



CRUZEIRO 1

Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Lucas Ventura (Raúl Cáceres), Flávio, Giovanni (Ariel Cabral) e Claudinho (Bruno José); Vitor Leque (Keké) e Marcelo Moreno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



DATA: 29 de setembro de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Brinco de Ouro

CIDADE: Campinas (SP)

MOTIVO: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques (Fifa), auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

CARTÕES AMARELOS: Thales, Ronaldo Alves e Júnior Todinho (Guarani) e Ramon (Cruzeiro)

CARTÃO VERMELHO: Bidu (Guarani)

GOLS: Ramon, aos 12 minutos do primeiro tempo; e Mateus Ludke, aos 4 minutos do segundo tempo