Vivendo dias turbulentos com o processo de impeachmet da diretoria encabeçada por Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro tenta caminhar com seus próprios passos no que diz respeito ao futebol propriamente dito. Tanto que o volante Jadson já arruma as malas para deixar o clube.

O meio-campista está perto de acertar empréstimo com o Bahia. O vínculo a ser assinado será válido por um ano. Essa saída já faz parte do planejamento para desonerar o caixa do clube, em estado de calamidade pela falta de dinheiro.

A negociação de Jadson com o Bahia foi antecipada pelo Superesportes e confirmada pelo Hoje em Dia.

Pelo Cruzeiro, Jadson fez 31 jogos e marcou um gol. O contrato dele com a Raposa é válido até dezembro de 2021.

Jadson chegou ao clube em 2019, indicado por Mano Menezes após uma boa temporada pelo Fluminense, em 2018.

Outra saída

Quem também está perto de sair é o atacante Joel. O jogador negocia um retorno ao Marítimo de Portugal, clube que defendeu antes de dar uma pausa na carreira para tratamento cardíaco. O Hoje em Dia confirmou a informação antecipada pelo Globoesporte.

Ambas as negociações dariam um alento financeiro ao Cruzeiro, já que Bahia e Marítica bancariam os salários de Jádson e Joel, respectivamente.

Quem está à frente dessas negociações no clube estrelado é Márcio Rodrigues, novo gestor do futebol cruzeirense. Como o clube passa por mudanças severas, muito pela instabilidade do comando geral e o processo de impeachment de Wagner Pires de Sá, não há indicativo de que Rodrigues será mantido no cargo em uma eventual saída do atual presidente.