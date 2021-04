Mudar o significado do confronto com o Coimbra, numa comparação com a temporada 2020, a primeira do clube após o rebaixamento à Série B, é o desafio do Cruzeiro na partida desta quarta-feira (7), às 17h30, no Independência, pela oitava rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Em 15 de março do ano passado, com a Raposa como mandante, os dois times se enfrentaram no Horto, pela nona rodada do Estadual, a última antes da parada de quatro meses do futebol por causa da pandemia de Covid-19.

Felipe Conceição tem o desafio de fazer o Cruzeiro evoluir na temporada 2021, pois as atuações do time até agora foram muito ruins Felipe Conceição tem o desafio de fazer o Cruzeiro evoluir na temporada 2021, pois as atuações do time até agora foram muito ruins

O 1 a 0 do Coimbra, primeira vitória da história do clube no Módulo I, pois a equipe somava quatro empates e quatro derrotas na primeira edição que disputava,

manteve o Cruzeiro fora do G-4, na quinta colocação, e provocou a queda do técnico Adilson Batista, se transformando num capítulo importante na tragédia vivida pela Raposa em 2020.

Nesta quarta-feira, o time de Felipe Conceição busca o mesmo que era almejado pela equipe de Adilson Batista naquele 15/3/2020: afirmação. Os celestes vêm de vitória sobre o lanterna Boa Esporte, no último domingo (4), em Varginha, e diante do penúltimo colocado Coimbra buscam mais três pontos antes do grande desafio deste início de ano, o clássico contra o Atlético no próximo domingo (11), às 16h, no Mineirão.

Vencendo, a Raposa segue no G-4 do Estadual e pode até subir para a terceira posição, sendo que isso acontece se o Pouso Alegre não vencer o líder Galo, também nesta quarta-feira, mas às 16h, no Mineirão.

Manutenção

O Coimbra, que é vice-lanterna, entra em campo tentando uma repetição do que conseguiu no ano passado, uma arrancada em busca da permanência no Módulo I.

A situação é parecida com 2020, mas melhor, pois o time soma um ponto a mais (cinco) e já venceu na competição, pois fez 1 a 0 no Athletic em 1º de abril, na última partida em que foi mandante, atuando no Independência.

A FICHA DO JOGO

COIMBRA

Jori; Filipi Souza, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás, Igor Oliveira, Kauê e Marquinho; Guilherme Santos e Raphael Lucas. Técnico: Eugênio Souza

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Weverton (Paulo), Ramon e Matheus Pereira (Alan Ruschel); Adriano, Matheus Barbosa (Rômulo) e Marcinho (Claudinho); Bruno José, Rafael Sóbis e Airton. Técnico: Felipe Conceição

DATA: 7 de abril de 2021

HORÁRIO: 17h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada do Módulo I da fase classificatória do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques Borges

TRANSMISSÃO: Premiere