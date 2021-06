Um gol do lateral-direito Apodi, aos 48 minutos do segundo tempo, em 25 de agosto de 2019, pela 16ª rodada da Série A, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, deu início ao maior trauma cruzeirense nesses tempos duros que o clube enfrenta. Foi decretado o empate por 1 a 1 da Raposa com o CSA no primeiro dos nove últimos confrontos celestes contra alagoanos, em competições nacionais, sem vitórias cruzeirenses.

Em 2019, empate do Cruzeiro com o CSA, que contou com gol de Apodi, aos 48 minutos do segundo tempo, deu início ao verdadeiro trauma celeste contra clubes alagoanos nas competições nacionais Em 2019, empate do Cruzeiro com o CSA, que contou com gol de Apodi, aos 48 minutos do segundo tempo, deu início ao verdadeiro trauma celeste contra clubes alagoanos nas competições nacionais

Neste domingo (27), o Cruzeiro volta ao Rei Pelé para encarar o CSA, às 20h30, onde na edição de 2020 da Série B já foi derrotado pelo adversário por 3 a 1. E quebrar essa escrita será fundamental para tentar se aproximar ainda mais do G-4 da Série B após deixar a zona de rebaixamento com os 2 a 1, de virada, sobre o Vasco, na última quinta-feira, no Mineirão.

Histórico

O jogo de 2019 que teve o gol de Apodi foi o segundo do Cruzeiro sob o comando de Rogério Ceni e a bola na rede já nos acréscimos foi um dos fracassos mais sentidos pela Raposa naquele Brasileirão em que sofreu o primeiro rebaixamento da sua história.

No returno, no Mineirão, em 28 de novembro de 2019, a queda celeste foi praticamente decretada com a derrota de 1 a 0 no jogo que teve como preliminar a famosa mensagem de Thiago Neves para o então homem forte de futebol da Raposa, Zezé Perrella, pedindo o pagamento de salários atrasados.

Na temporada 2020, a primeira em que jogou a Série B, o Cruzeiro perdeu para o CSA no Rei Pelé, por 3 a 1, e empatou no Independência, por 1 a 1.

Mas o grande carrasco do clube em 2020 foi o CRB, que tirou a Raposa da Copa do Brasil na terceira fase, arrancou um empate no Mineirão que decretou a queda de Enderson Moreira e ficou invicto nos quatro jogos contra o Cruzeiro, que nesta Série B já foi derrotado pelo time, na segunda rodada, quando levou 4 a 3 no Gigante da Pampulha.