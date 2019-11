O atacante Fred começará no banco de reservas a partida desta segunda-feira (18), às 20h, contra o Avaí, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sassá comandará o ataque celeste no jogo.

Fred não chegou com a delegação, por conta de um problema familiar; o filho dele acabou passando mal. O camisa 9 ainda conseguiu chegar a tempo ao Gigante, mas a comissão optou por deixá-lo entre os suplentes.

O Cruzeiro conta com Sassá para superar o lanterna do campeonato e deixar a zona de rebaixamento. Ele foi autor do gol do empate em 2 a 2 no duelo de ida, na Ressacada, no primeiro turno.

A Raposa entra em campo com Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Éderson; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Sassá.