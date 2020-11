Confiança. Palavra que voltou a fazer parte do dicionário do Cruzeiro com Luiz Felipe Scolari. Embora o treinador tenha ressaltado que o time ainda está longe do ideal, o início de seu trabalho na Toca vem sendo positivo, em termos de resultados. Juntando os dois empates anteriores e os sete pontos conquistados dos nove disputados com Felipão, o time celeste parte agora para um novo objetivo: igualar sua maior série invicta na temporada, caso supere o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (6), às 19h15, em Ribeirão Preto. (Confira as prováveis escalações mais abaixo)

Em duas ocasiões em 2020, a Raposa chegou à marca de seis partidas consecutivas sem perder. A primeira se deu no início do ano, quando, entre janeiro e fevereiro, obteve três triunfos e três empates, tendo Adilson Batista no comando. A sequência foi quebrada pelo revés por 2 a 0 para o Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

Depois, sob a tutela de Enderson Moreira, emplacou seis vitórias seguidas, em julho e agosto, antes de ser derrotado pela Chapecoense, por 1 a 0, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Há uma ressalva nesta série, já que no meio dela os celestes deixaram de disputar a final do Troféu Inconfidência, título que ficou nas mãos do Uberlândia.

O retrospecto mais recente aponta três empates e dois triunfos para o Cruzeiro, sendo que três dessas partidas já contavam com Felipão como treinador da equipe mineira: 1 a 0 sobre o Operário, 1 a 1 com o Náutico e os 2 a 0 em cima do Paraná.

“É uma sequência muito importante. Desde que chegou o Felipão, a gente está conquistando os pontos, e de nove pontos, obtivemos sete. Então, isso mostra que estamos em um bom caminho”, diz o atacante Marcelo Moreno.

Com Felipão, já são duas vitórias e um empate na Série B do Brasileiro

Relembre as principais séries invictas do Cruzeiro em 2020

Primeira

22/1 - Cruzeiro 2 x 0 Boa - Mineiro

28/1 - Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova - Mineiro

2/2 - Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro - Mineiro

9/2 - Cruzeiro 1 x 1 América - Mineiro

13/2 - São Raimundo-RR 2 x 2 Cruzeiro - Copa do Brasil

16/2 - Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro - Mineiro

Segunda

26/7 - Cruzeiro 3 x 0 URT - Mineiro

29/7 - Caldense 0 x 1 Cruzeiro - Mineiro

1/8 - Cruzeiro 3 x 0 Patrocinense - Troféu Inconfidência

8/8 - Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP - Série B

11/8 - Guarani 2 x 3 Cruzeiro - Série B

16/8 - Figueirense 0 x 1 Cruzeiro - Série B

Terceira

11/10 - Oeste 0 x 0 Cruzeiro - Série B

16/10 - Cruzeiro 0 x 0 Juventude - Série B

20/10 - Operário-PR 0 x 1 Cruzeiro - Série B

25/10 - Náutico 1 x 1 Cruzeiro - Série B

30/10 - Cruzeiro 2 x 0 Paraná - Série B

FICHA TÉCNICA DO JOGO

BOTAFOGO-SP X CRUZEIRO

Motivo: 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 6/11/20 (sexta-feira)

Estádio: Santa Cruz

Cidade: Ribeirão Preto

Arbitragem: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, auxiliado por Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de França Costa

Transmissão: Premiere

BOTAFOGO-SP

Darley; Valdemir, Robson, Jordan e Martineli; Ferreira, Elicarlos e Jeferson; Luketa, Judivan e Wellington Tanque (Ronald)

Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick Brey; Jadsom Silva, Ramon e Giovanni (Claudinho); Marquinhos Gabriel, Airton e Marcelo Moreno

Técnico: Luiz Felipe Scolari