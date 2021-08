Luxemburgo fará sua estreia no Cruzeiro nesta manhã, contra o Brusque

De um lado, um Cruzeiro em enorme crise financeira, política, administrativa e esportiva, sem vencer há nove partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos conquistados em 15 jogos e temendo a Série C. Do outro, um Brusque em boa fase, invicto há cinco jogos, somando 24 pontos e com a possibilidade de chegar ao G-4 de acesso à elite nesta 16ª rodada.

O time celeste, neste sábado, às 11h, tem um complicado adversário fora de casa, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, e se apega ao imponderável do futebol, que tantas vezes desafia qualquer lógica, para conquistar uma importante vitória, ganhar confiança e tentar “virar a chave” na Série B do Brasileiro.

Afinal, com os mesmos jogadores, o fato novo ao qual o Cruzeiro se apega para tentar mudar sua fase é o seu novo treinador, Vanderlei Luxemburgo, o terceiro no ano e que não vem de bons trabalhos recentes. É uma aposta do passado para tentar salvar o futuro. Uma torcida pelo imponderável do futebol resgatar um gigante em grave crise.

Mudanças

A Raposa deverá ter modificações em seu time titular na estreia de Luxemburgo. Jean Victor deve ser novidade na lateral esquerda, Giovanni no meio-campo e Wellington Nem no ataque. Já o volante Rômulo será deslocado para a ala direita, sua posição de origem.

Luxa, porém, também tem desfalques: os laterais-direitos Norberto (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Cáceres (incômodo no tornozelo esquerdo), o zagueiro Rhodolfo (se recuperando de edema na panturrilha direita) e os volantes Lucas Ventura e Henrique (ambos no departamento médico).

Do outro lado, o Brusque não terá o volante Rodolfo Potiguar, suspenso. Em seu lugar, deve entrar Fillipe Soutto, ex-Atlético.

Esperança

Durante sua entrevista coletiva de apresentação, na Toca II, na última quinta-feira, Luxemburgo afirmou que, não apenas confia numa recuperação do Cruzeiro, como também acredita que se possa lutar pelo acesso à elite nacional. Um discurso que beira o otimismo. Mas é somente dentro de campo que a Raposa mostrará se a contratação do Professor fará ou não diferença a uma equipe que hoje briga contra a degola.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE

Zé Carlos; Vivico (Zé Mateus), Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus (Claudinho), Fillipe Soutto, Diego Mathias (Bruno Alves), Thiago Alagoano e Maurício Garcez; Edu

Técnico: Jerson Testoni

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 7 de agosto de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Augusto Bauer

CIDADE: Brusque (SC)

MOTIVO: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Edson Antonio de Sousa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida, todos de Goiás

TRANSMISSÃO: Premiere