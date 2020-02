A vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, no Mineirão, foi um alento em meio a uma semana ‘pesada’ na Toca da Raposa II, diante de fatos que preocuparam a China Azul: perda de mandos de campo na Série B do Brasileiro, multas e uma dívida na Fifa no valor de R$ 52 milhões.

Enquanto isso, o time comandado por Adilson Batista procura deixar os problemas extracampo de lado e focar apenas no próximo desafio do Cruzeiro, contra o lanterna Tupynambás, neste domingo (2), às 19h, em Juiz de Fora, pela quarta rodada do Mineiro.

E logo de cara, o técnico terá que resolver um problema, que surgiu às vésperas do embate – justamente um dos pontos negativos desta semana. Foi confirmado que o meia Rodriguinho não permanecerá no time, já que não aceitou redução de salários. Um acordo entre as partes para rescisão de contrato deve ocorrer nos próximos dias.

Isso significa algo que já se desenhava: Maurício será mesmo o responsável por orquestrar a equipe no Estadual, quiçá em toda a temporada.

Um triunfo se faz necessário para a manutenção dos 100% de aproveitamento no Mineiro, após as vitórias em cima de Boa Esporte e Villa Nova.

TUPYNAMBÁS X CRUZEIRO

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Municipal Juiz de Fora

Data: Domingo (2/2)

Horário: 19h

Arbitragem: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Marcyano da Silva Vicente

Transmissão: Premiere

TUPYNAMBÁS

Gabriel Bottan; Weldon Grafite, Silvio Gomes, Diego Augusto e Lúcio; Léo Salino, Allan, Albert e Sávio; Ygor e Vanger (Yago Caju)

Técnico: Zé Luiz

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Adriano, Edu (Machado), Jadsom e Maurício; Alexandre Jesus e Judivan

Técnico: Adilson Batista