“Primeiro objetivo”, enfim, alcançado. Para o Cruzeiro, no entanto, ele veio tarde. Apesar de não ter mais risco de ser rebaixado, o time também não possui chance de acesso. Na teoria, os dois últimos desafios na Série B do Brasileiro são para cumprir tabela. Na prática, os jogadores da Raposa prometem obter duas vitórias para fechar o campeonato na melhor posição possível, antes das férias.

No domingo (24), às 16h, os celestes recebem o Náutico, no Independência. Depois, encerram a participação nesta edição da Segunda Divisão no Durival Britto, na sexta-feira (29), às 21h30, diante do Paraná.

“Conseguimos um resultado na quarta (20) que nos deixa mais tranquilos (o Cruzeiro bateu o Operário-PR, por 2 a 1, no Horto). Contra o Náutico temos que entrar com tudo para ganhar, assim como diante do Paraná, fora. E aí, ter 15 dias tranquilos para voltar bem descansados para um ano bem difícil”, ressalta o zagueiro Manoel.

Com cinco gols, o defensor é o vice-artilheiro do time na temporada e na Série B. Para o próximo compromisso, ele acredita que o Timbu será um adversário duríssimo, em função da necessidade do adversário em se afastar da zona de rebaixamento.

“Contra o Cruzeiro todo mundo vem diferente. Temos que entrar para jogar. Vamos respeitar a equipe do Náutico, mas buscar a vitória”, sintetizou o zagueiro.

Com 47 pontos, a Raposa ocupa o 13° lugar da competição. Depois do campeonato, o técnico Felipão definirá se permanece ou deixa a Toca da Raposa.

CRUZEIRO X NÁUTICO

Motivo: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 24/1/21 (domingo)

Horário: 16h

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Herman Brumel Vani, todos paulistas

Transmissão: Globo, Premiere e SporTV

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Giovanni; Airton, Rafael Sóbis e William Pottker

Técnico: Felipão

NÁUTICO

Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza

Técnico: Hélio dos Anjos