Cruzeiro x Flamengo, especialmente considerando as últimas décadas, jamais será um jogo comum. Eles decidiram duas vezes a Copa do Brasil (2003 e 2017), com o time do Barro Preto levando a melhor. Pois o confronto de hoje, pela primeira rodada do returno do Brasileiro, pode não ter taça em disputa, mas é igualmente importante para mineiros e cariocas. O time estrelado busca uma vitória que lhe dê a chance de deixar a zona do rebaixamento e engrenar na competição. Já o rubro-negro, disposto a conquistar o título pela primeira vez em 10 anos, conta com um resultado positivo para manter a vantagem sobre os principais perseguidores.

E a missão celeste dependerá, além da eficiência dos homens de frente, de segurar o ataque dos sonhos do Cruzeiro. Afinal, a linha ofensiva comandada por Jorge Jesus terá um jogador que, vestindo azul, foi decisivo em conquistas para a Raposa. E dois outros que, por muito tempo, estiveram nos planos e nos sonhos. Poderiam ser os quatro, se Éverton Ribeiro, destaque dos títulos brasileiros de 2013 e 2014, não tivesse sido cortado, com uma lesão no pé.

Se agora prevalece a mágoa pela saída em circunstâncias polêmicas – o jogador e seu empresário fizeram de tudo para que a transferência se concretizasse –, é inegável a importância do uruguaio De Arrascaeta, especialmente na decisão da Copa do Brasil há dois anos, diante do Fla. O gol do empate marcado no Maracanã abriu caminho para a conquista no Mineirão, depois das cobranças de pênaltis. Ele também foi decisivo no título do ano passado, voltando de um amistoso da Celeste Olímpica às pressas para marcar o gol contra o Corinthians no Itaquerão. E se transformou no estrangeiro com maior número de gols pelo time celeste (50).

Tentativa frustrada

Já Bruno Henrique e Gabigol ficaram apenas na tentativa e no desejo. O meia revelado no futebol de várzea de BH foi sondado no fim do ano passado, mas as negociações esbarraram na pedida financeira do Santos. A diretoria cruzeirense chegou a oferecer jogadores, o que não agradou ao Peixe.

No caso do artilheiro isolado do Brasileiro, com 16 gols, o interesse surgiu já no fim de 2018, com sondagens e conversas com o estafe do atacante, depois do ótimo ano no Santos. O rubro-negro, no entanto, acabou levando a melhor nas negociações com a Internazionale.

Cruzeiro x Flamengo

Campeonato Brasileiro: primeira rodada do returno

Cruzeiro

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Dodô (Rafael Santos); Henrique e Éderson; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e David; Fred (Pedro Rocha). Técnico: Rogério Ceni

Flamengo

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Piris da Motta (Berrío) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Horário: 17h

Local: Mineirão

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back, todos de Santa Catarina.

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere