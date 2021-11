O Cruzeiro fracassou pelo segundo ano consecutivo na missão de obter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E, com risco ínfimo de ser rebaixado (0,002%, segundo o departamento de matemática da UFMG), vai para seus dois últimos duelos da temporada com aquela sensação amarga de quase “cumprir tabela”. Quase, porque o time de 2021 ainda tem alguns objetivos: tentar superar a campanha de 2020 e fechar a Segunda Divisão na “primeira página”.

Na dobradinha de jogos finais, contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (18), às 21h, no Castelão (MA), e o Náutico, no dia 28 de novembro, às 16h, em casa, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo busca quatro ou seis pontos para chegar a 50 ou 52 e, com isso, superar a pontuação que o clube conseguiu na última edição, quando encerrou a Segundona com 49.

Além disso, o Cruzeiro pleiteia terminar o campeonato entre os dez melhores times, algo que não ocorreu em 2020 – no ano passado, os celestes ficaram em 11º lugar, posição que os azuis também ocupam atualmente.

Neste sentido, o jogo desta quinta é um confronto direto, já que o Sampaio Corrêa é o décimo colocado, com 46 pontos e duas vitórias a mais que a Raposa (12 contra dez).

Planejamento

Independentemente de qual será a campanha final do Cruzeiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o fato é que a meta principal não foi alcançada, ou seja, o time vai disputar sua terceira edição do torneio em 2022. E o planejamento para a próxima temporada já está sendo traçado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ainda sem o contrato renovado na Toca II.

“Vamos começar a preparar a temporada seguinte para poder fazer um Cruzeiro diferente, acima de tudo, com jogadores que pensem em levar o clube à Primeira Divisão e que vão em busca de conquistas importantes e queiram crescer”, destacou Luxa, após o revés por 3 a 0 para o Vitória, no último domingo (14).