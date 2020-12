O discurso do técnico Luiz Felipe Scolari é pessimista, ainda relacionado à fuga do rebaixamento, o futebol apresentado pelo seu time não empolga, mas mesmo assim o cruzeirense sonha com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Para isso, a Raposa vai precisar de algo que ainda não conseguiu nesta Série B: uma sequência de vitórias. E mais uma tentativa será iniciada nesta sexta-feira (11), diante do Vitória, às 21h30, no Barradão em Salvador, pela 28ª rodada.

Desafio do Cruzeiro, de Luiz Felipe Scolari, é buscar pelo menos oito vitórias nos 11 jogos finais da Série B para alcançar o acesso

Na 11ª colocação, com 35 pontos e 5,4% de chances de acesso, contra 1,1% de rebaixamento, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro não volta à elite sem vencer, pelo menos, oito das 11 partidas que ainda disputará na Série B do Campeonato Brasileiro.

Pelos cálculos da UFMG, com 59 pontos, que é a marca atingida pelo Cruzeiro caso ele vença oito dos 11 jogos finais, já são de 62,6% as chances de uma equipe alcançar a elite.

Com nove vitórias, a pontuação alcançada é 62 e a volta à elite quase uma certeza, pois as probabilidades são de 97%.

Financeiro

Além da esperança da torcida, há outra ainda mais relevante, para o futuro do clube, que é a financeira. As cotas de televisão da Série A são mais de dez vezes maiores e, pela crise vivida, para o Cruzeiro, seguir na Segundona será uma tragédia.

Independentemente de serem necessárias oito ou nove vitórias, elas só serão conseguidas se o time alcançar uma sequência de jogos buscando os três pontos.

A maior até agora foi justamente no início da Série B, nas três primeiras rodadas, quando a dívida de seis pontos, uma punição imposta pela Fifa, foi paga.

Matematicamente, até existe a possibilidade de três sequências de três vitórias, com derrotas ou empates separando elas.

De toda forma, mesmo vencer três jogos seguidos nesta Série B do Campeonato Brasileiro é algo que o Cruzeiro não consegue há quatro meses na competição.

A FICHA DO JOGO

VITÓRIA

César (Ronaldo); Van, João Victor (Wallace), Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Fernando Neto (Matheus Frizzo), Lucas Cândido e Thiago Alves; Vico e Léo Ceará. Técnico: Mazola Júnior

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramón e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Jadson (Régis); Airton, Rafael Sòbis e Arthur Caíke. Técnico: Luiz Felipe Scolari

DATA: 11 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Barradão

CIDADE: Salvador

ARBITRAGEM: Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Rafael da SIlva Alves e Maurício Coelho Silva Penna, todos do Rio Grande do Sul

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere