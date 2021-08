Em comparação à 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro subiu uma posição ao fim da 15ª jornada da competição. O empate em 2 a 2 com o Londrina, na última sexta-feira (30), e uma combinação de resultados no sábado (31) e no domingo (1) fizeram o time pular do 19° para o 18° lugar, com 13 pontos.

Na sexta, o empate contra o time paranaense fez os celestes deixarem a zona de rebaixamento de forma provisória, em 16°. No entanto, para se manter fora do Z-4, a equipe estrelada necessitava de derrotas de Brasil de Pelotas, Vitória e Ponte Preta e, no máximo, um empate do Confiança.

No sábado, o Vitória ficou no 0 a 0 com o Avaí, no Barradão, e, com isso, empurrou o Cruzeiro de volta à área da degola, na 17ª colocação. No mesmo dia, o Brasil de Pelotas foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 2 a 1, no Bento Freitas, e o Confiança sofreu uma goleada de 3 a 0 para o Brusque, no Augusto Bauer. Esses dois últimos resultados foram positivos para os azuis.

Mas neste domingo, o empate da Ponte com o CRB, em 1 a 1, no Rei Pelé, fez a Macaca ultrapassar a Raposa.

Na parte de baixo da classificação estão Vitória em 15° lugar, Ponte em 16°, Londrina em 17° e Cruzeiro em 18°, esses quatro com 13 pontos, cada. O Brasil de Pelotas soma 12, em 19°, e o Confiança é o lanterna, com dez.

Ainda sem treinador, após a saída de Mozart, o time celeste se prepara para confronto do próximo sábado (7), às 11h, diante do Brusque, fora de casa.