Depois de dois adiamentos, finalmente Cruzeiro e Deportivo Lara, da Venezuela vão se enfrentar. As equipes duelam hoje, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada do grupo B da Copa Libertadores.

Embalada pela goleada por 5 a 0 sobre o Patrocinense, nas quartas de final do Campeonato Mineiro, a equipe celeste quer disparar na liderança da chave. Na estreia no torneio, a Raposa venceu o Huracán, da Argentina, fora de casa, e viu os outros dois rivais do grupo empatarem.

Caso vença o time Venezuelano, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes abre quatro pontos em relação ao Emelec, do Equador que tem dois empates na competição, e cinco pontos sobre o Huracán e o próprio Deportivo Lara.

Para o duelo desta noite, o Mano Menezes não adiantou o time que vai iniciar jogando. Entretanto, o bom momento do Cruzeiro da temporada leva a crer que o comandante estrelado deve manter a base que vem atuando nas últimas partidas.

O zagueiro Dedé, que estava suspenso na estreia da Libertadores, certamente volta ao time para formar a dupla de zaga ao lado de Léo.

Quem também deve retornar a equipe titular contra o Lara é o volante Henrique. O capitão do Cruzeiro cumpriu suspensão no último duelo pelo Mineiro, deve voltar ao time na vaga de Lucas Silva.

Desfalques

Após desembarcar em Belo Horizonte quase 15 dias após a data inicial da partida, o Deportivo Lara busca sua primeira vitória como visitante na Libertadores.

Nas outras duas participações no principal torneio do continente, o time venezuelano obteve cincio derrotas e um empate.

Para o duelo com a Raposa, o técnico Leonardo Gonzáles não poderá contar com os volantes Jesús Bueno e Cezar Gonzales, alem do meia Jesus Medina e do atacante Richard Figueroa, que estão com o passaporte retido e não puderam embarcar para o Brasil.

O restante da equipe deverá ser o mesmo que estreou na Libertadores.

FICHA DO JOGO

MOTIVO: 2ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

ARBITRAGEM: Piero Maza, auxiliado pro Jose Retamal e Claudio Urrutia

TRANSMISSÃO: Fox Sports

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Fred. Técnico: Mano Menezes

DEPORTIVO LARA

Salazar; Vargas, Miers, Di Giorgi e Yriarte; Vargas, Molina, Centeno, Frutos e Di Renzo; Moreno. Técnico: Leonardo González