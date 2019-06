Em meio a uma crise que assombra o Cruzeiro fora das quatro linhas, a Raposa segue sua trajetória dentro de campo, onde também não tem tido vida fácil. Apesar da boa atuação no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo, o time chegou a seis jogos consecutivos sem vitória na temporada.

Esse preâmbulo tem como propósito contextualizar o momento vivido pelo clube, antes da ‘decisão’ desta quarta-feira (5), contra o Fluminense às 19h15, no Mineirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Tempos nebulosos, não é mesmo? Mas como no fim de um túnel há sempre uma luz, esta se chama ‘Mano Menezes’.

Perito na arte do mata-mata, ele surge novamente como a grande esperança de a equipe reviver seus dias de glória. As duas conquistas da Copa do Brasil pelo Cruzeiro – 2017 e 2018 – já seriam suficientes para o torcedor celeste crer num triunfo e, consequentemente, na classificação da Raposa à próxima fase da competição. Só que o retrospecto positivo dos azuis em casa, nos duelos de volta, sob o comando de Mano, é outro aspecto que pode servir de inspiração para o embate da vez.

Retrospecto

Desde 2016, quando retornou ao Cruzeiro, Mano Menezes dirigiu a equipe em 11 partidas de volta como mandante em mata-matas de Copa do Brasil: cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Com 57,57% de aproveitamento, o treinador sempre foi bem-sucedido nessas circunstâncias, ou seja, nunca foi eliminado jogando a segunda partida em casa no torneio.

Ele também levou a melhor em todos os mata-matas do Mineiro em que o Cruzeiro teve seus jogos de volta decididos no Mineirão. Já em Libertadores, a única vez em que acabou desclassificado decidindo a vaga como mandante foi nas quartas de final do ano passado, quando empatou em 1 a 1 com o Boca Juniors, da Argentina, e deu adeus à competição.

Missão

Após o 1 a 1 no Maracanã, o Cruzeiro precisa vencer o Flu por qualquer placar para avançar na Copa do Brasil. Se houver um novo empate, a vaga será definida na disputa de pênaltis.