Duas equipes com realidades bem diferentes. Uma que encontra-se nas primeiras colocações do Campeonato Mineiro, e a outra lutando desesperadamente para não ser rebaixada. E o Cruzeiro, terceiro colocado, pode empurrar o lanterna Tupi para o Módulo II, neste sábado, às 16h, no estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

Para esse confronto a Raposa será escalada por Mano Menezes com força máxima, o que dificultará bastante a missão do Galo Carijó. Uma vitória simples do Cruzeiro na Zona da Mata fará com que o Tupi retorne ao Módulo II do Mineiro após 13 anos, já que desde 2007 o alvinegro do interior disputa a elite em Minas Gerais.

E a justificativa do treinador cruzeirense para apostar no que tem de melhor na partida foi o adiamento em sequência dos jogos do Cruzeiro na Copa Libertadores. A partida contra o Deportivo Lara, da Venezuela, que estava marcada para quarta-feira passada, foi adiada para quinta, e depois remarcada para o dia 27 de março, às 21h30, no Mineirão. Tudo por causa dos problemas políticos e sociais que assolam os venezuelanos.

“O time que jogaria na quarta e depois na quinta vai jogar no sábado contra o Tupi, em Juiz de Fora. Não podemos ficar tanto tempo sem movimentar a equipe. É um momento importante de pontuação. Então, vamos jogar com a equipe que jogaria quarta”, disse Mano Menezes em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Tupi.

Titulares

E o treinador da Raposa pode manter contra o Tupi o time que enfrentou e venceu o Huracán, na Argentina, no jogo estreia celeste na Copa Libertadores da América. Rafinha segue no time titular, apesar da recuperação de David, que já pede passagem.

Dois jogadores ainda são desfalques. O meia Thiago Neves se recupera de problemas na panturrilha direita, e o atacante Raniel que também teve lesão muscular, mas na coxa direita, está no departamento médico. A dupla segue vetada, pelo menos por enquanto.

Primeira colocação

O técnico Mano Menezes sabe que será complicado ficar em primeiro na tabela de classificação do Mineiro, já que o Cruzeiro desperdiçou pontos preciosos em algumas partidas. Entretanto, mesmo que não consiga ter vantagens em toda a reta final, o treinador garante que o time lutará para conquistar em campo essa vantagem.

“Ficou mais difícil (a primeira colocação), porque deixamos oito pontos para trás. Deixamos pontos demais. Em função disso, vamos chegar, provavelmente, no máximo, em segundo lugar da classificação geral. A gente sempre tem que jogar com a realidade da nossa posição. Quando você tem a vantagem, você joga com a vantagem. Se não tem a vantagem, você joga para desmanchar ela. Inclusive, conseguimos fazer no último jogo da final do ano passado. Temos qualidade e o importante é chegar bem nessa reta final”, garantiu.

Bastará ao time de Mano Menezes uma vitória simples na Zona da Mata para que o Galo Carijó, que há 13 anos está na Primeira Divisão estadual, seja rebaixado.

Tupi

A situação do Tupi é tão crítica no Campeonato Mineiro que o torcedor chegou a organizar uma campanha de “público zero” no estádio Radialista Mário Helênio na partida de sábado. Tudo por causa do iminente rebaixamento do Galo Carijó.

Em entrevista ao jornal Tribuna de Minas no dia 12 de março, o organizador do protesto explicou o motivo de ação tão radical. ““Este protesto é direcionado especialmente para a diretoria do Tupi por tudo o que estamos vendo que está sendo feito nos últimos anos, desde o rebaixamento para a Série D no ano passado à montagem deste elenco do Campeonato Mineiro que culminou nessa campanha vexatória. O protesto é especialmente para a diretoria, mas também para o elenco do Tupi. Não vimos comprometimento com o time, vários jogadores foram vistos em baladas em Juiz de Fora depois de jogos, saindo para curtir, não estando nem aí para a situação do time”, disse o torcedor Daniel dos Santos.

Com um elenco enxuto pela dispensa de vários jogadores, poucas mudanças podem acontecer na equipe. No ataque deve jogar o Gabriel Costa. No meio, por estar em melhores condições, Nélio entra ao lado de Diego Sales. O garoto Gabriel Tchó Tchó pode ser opção para o segundo tempo.

A FICHA DO JOGO

TUPI

Vilar; Afonso, Aislan, Arthur Sanchez e Lucas Sampaio; Max Carrasco, Brasília, Diego Sales e Nélio; Romarinho e Gabriel. Técnico: Beto Souza



CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e Rafinha; Fred. Técnico: Mano Menezes

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Radialista Mário Helênio (Juiz de Fora)

MOTIVO: 10ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Jeferson Antônio da Costa, auxiliado por Márcio Eustáqui Santiago e Helen A. Araújo

TRANSMISSÃO: Premiere