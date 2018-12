O sonho do tri está vivo novamente. Na noite desta segunda-feira (17) a Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores edição 2019 e o Cruzeiro, cabeça de chave, está no grupo B ao lado do Emelec, do Equador, Huracán, da Argentina, e Deportivo Lara, da Venezuela.

Dois dos adversários já estiveram no caminho celeste em outras edições da Libertadores. Em 2001 o time celeste enfrentou o Emelec também na fase de grupos, venceu no Mineirão por 2 a 0, com dois gols de Geovanni, e empatou em 0 a 0 em Guaiaquil.

Recentemente o Huracán também apareceu na vida da Raposa, em 2015, também na fase de grupos, e a equipe estrelada não teve sorte contra os argentinos, que venceram em casa e empataram com o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Não há registros de encontros da equipe azul contra o Deportivo Lara.

A edição 2019 da Libertadores ganhou uma injeção considerável na premiação, que se equipara aos valores dos prêmios da Copa do Brasil, que ficou milionária a partir deste ano.

O Globoesporte.com publicou que o prêmio para o campeão seria de R$ 47 milhões ( a Copa do Brasil pagou R$ 50 milhões em 2018).

Só por jogar a fase de grupos no ano que vem, o Cruzeiro garante US$ 3 milhões (R$ 11,6 mi), além do que receberá de renda pelos jogos. É que a Conmebol garante US$ 1 milhão (R$ 3,88 milhões) por jogo como mandante nessa fase.